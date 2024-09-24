"زراعة دمياط" تطلق أولى قوافلها بقطاع الإرشاد

أطلقت كلية الزراعة بجامعة دمياط، أولى قوافلها بقطاع الإرشاد الزراعى استمرارا لفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتقديم كافة الخدمات لأهالى المحافظة وتحقيق محاور التنمية البشرية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

استمرت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمختلف القطاعات، نظمت كلية الزراعة بجامعة دمياط أولى قوافلها بقطاع الإرشاد الزراعى الذى تم إطلاقه تحت عنوان "التوصيات الفنية لتعظيم العائد الاقتصادى للزارع والاستخدام الاقتصادى والآمن للمبيعات الزراعية، بمركز الإرشاد المطور بفارسكور علاوة على تضمن الفاعلية تفقد مزارع الأرز لمتابعة حالة المحصول.

وفى سياق متصل، قامت مديرية الزراعة بتنفيذ دورات تدريبية لعدد ١٠٤ طلاب بكلية الزراعة لتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن تنفيذ ندوات إرشادية استهدفت ٩٤٤ مزارعا وعقد ندوة تثقيفية حول الشمول المالى بالشراكة مع بنك مصر لعدد ٧٠ شابا وموظفا، هذا إلى جانب تطهير ١٤ كم مراوى لمكافحة البلهارسيا والدودة الكبدية.

ومن داخل المدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج،، نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومكتبة مصر العامة بالمدينة ورشة عمل تدريبية لتعليم طريقة التطريز بغرزة النفاش، حيث استهدفت ١٠ سيدات.

وفى بيان أصدرته الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، تم الإشارة إلى أنه تدريب ٢٥٠ معلم لغة عربية على خطط التطوير وتدريب ١٠٠ إدارى على برامج الأوفيس وعقد ندوات توعوية استهدفت ١٥٠٠ مواطن.

فيما وقد أكد المواطنون أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تخطو خطوات كبيرة نحو بناء الإنسان وتحقيق التنمية، حيث أعربوا أنها مبادرة متميزة نظرًا لاستهدافها تحقيق طفرة بكافة الخدمات فى وقت واحد.