زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان ويتسبب في تسونامي

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا ضرب جزيرة جنوب طوكيو اليوم الثلاثاء، بعد وقوع زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان الأرصاد القول إنه تم رصد تسونامي بارتفاع 50 سم في جزيرة هاتشيجو، على بعد حوالي 180 كيلومترًا شمال مركز الزلزال، كما تم رصد تسونامي بارتفاع 10 سم في جزيرة مياكي.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، وفقًا لشرطة طوكيو.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد توقعت موجات "تسونامي" يصل ارتفاعها إلى متر واحد، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية.

وعلى الرغم من رفع التحذير، لا تزال الوكالة تحذر من أنشطة مثل الصيد والسباحة وغيرها من الأنشطة في الماء بسبب التغيرات المحتملة في مستوى سطح البحر.

وكان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 8:14 صباحا بالتوقيت المحلي، في المياه بالقرب من سلسلة جزر إيزو في المحيط الهادئ، على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت الأرض.