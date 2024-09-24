مجموعة السبع: التحركات بالشرق الأوسط قد تؤدي لجر المنطقة لصراع أوسع نطاقا

حذّرت دول مجموعة السبع من أن التحركات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ قد تؤدي إلى جر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا.. قائلة: من أنّ "ما من بلد سيربح من مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع - خلال اجتماع عقد في نيويورك قبل ساعات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة - إنّ "الأفعال وردود الأفعال المضادّة من شأنها أن تؤدّي إلى تضخيم هذه الدوامة الخطيرة من العنف وجرّ الشرق الأوسط بأكمله إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مع عواقب لا يمكن تصورها".

جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع، بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الإثنين 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، و1645 جريحا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

