المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنيويورك، مباحثات مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

تناول اللقاء، المنعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل إعطاء دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ للارتقاء بها إلى نموذج مرجعي حقيقي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وتطرق المسؤولان، كذلك، للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.