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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد غارات الجنوب.. كندة علوش: يا رب تحمي لبنان

كندة علوش
كندة علوش
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عبرت الفنانة كندة علوش عن حزنها بعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان التي راح ضحيتها 492 شهيدًا بينهم 35 طفلًا، بالإضافة إلى 1645 جريحًا، وفقا للتليفزيون اللبناني. 

وقالت “علوش” عبر حسابها على موقع "إكس": "يا رب تحمي بلد الجمال والذوق يا رب تحمي البلد اللي بعشقها.. النا فيها أهل وقرايب وأصحاب يا رب تحمي أهلها من كل شر.. يا رب تحمي لبنان..  وتحمي كل بلادنا".

يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب اللبناني نتج عنها نزوح آلاف العائلات من مناطق الاستهداف.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية: “إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي”.

كنده علوش لبنان غارات الإسرائيلية