اليوم.. محاكمة صاحب محل بتهمة "هتك عرض" طفلة في المعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل مدخل عقار في منطقة المعادي.

كشفت التحقيقات في القضية قيام المتهم «جمال .ع»، صاحب محل «سوبر ماركت»، بهتك عرض طفلة داخل مدخل عقار، أثناء ذهابها لشراء بعض طلبات البيت، فأغواها بحيلة إعطائها لعبة، وعند دخول الطفلة مدخل العقار قام بالتعدي عليها جنسيًا، وعندما سمع صوت أحد السكان يطرق سلم العقار ترك الطفلة، وفر هاربًا، وخلالها ذهبت الطفلة إلى أسرتها، وبعدها حكت الوالدها عن ما بدر من صاحب محل السوبر ماركت قائلة: «عمو عملي حاجات وحشة»، فاتجه الأب إلى المتهم وحدث شجار بينهما وبعدها اتجه إلى رجال مباحث قسم شرطة المعادي وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.