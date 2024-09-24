سلة الزمالك تهزم الوحدة السوري في كأس السوبر الدولية

حقق فريق سلة الزمالك الفوز على فريق الوحدة السوري بنتيجة في اللقاء الذي جمعهما على صالة الفيحاء في ختام الدور الأول من بطولة كأس السوبر الدولية لكرة السلة التي تقام في سوريا بمشاركة 8 أندية.

سيطر أبناء ميت عقبة على مجريات اللعب والنتيجة من البداية حتى النهاية وسط تفوق كبير على أصحاب الأرض في مباراة شهدت حضور جماهيري كبير لفريق الوحدة السوري.

وصعد فريق سلة الزمالك الي الدور الثاني بالعلامة الكاملة محققا 3 انتصارات بعدما فاز

على فريق الأنترانيك اللبناني بنتيجة 78 – 73 يوم الأحد، في مباراة مثيرة حسمها عمالقة سلة الزمالك بجداره.

وكان فريق سلة الزمالك بقيادة وائل بدر المدير الفني فاز في المباراة الأولى على فريق NSA اللبناني أمس، بنتيجة 90 – 53 في بداية مشواره ببطولة السوبر الدولية الودية التي تقام في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.