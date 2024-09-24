قريبًا.. صدور النسخة العربية لرواية "نومًا هنيئًا"

أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع عن إصدارها رواية "نومًا هنيئًا"، وهي الجزء الثاني بعد "جريمة عيد الميلاد" أول رواية للكاتب أندرش روزلوند في سلسلة "المحقق المتقاعد إيفرت جرينز" والأكثر مبيعًا في سنة صدورها، والتى كان لها مكان بالقائمة القصيرة لجائزة كتاب العام السويدية لعام 2020.

تبدأ الرواية عندما يذهب المحقق "إيفرت جرينز" لزيارة قبر زوجته، يجد امرأة جالسة أمام قبر ابنتها، يتجاذب الاثنان أطراف الحديث، ليعرف منها أن قبر ابنتها في الحقيقة فارغ، فهي قد اختفت منذ سنوات وقد اعتبرتها الشرطة السويدية ميتة.

ولكن، يدفع اكتشاف بالصدفة المحقق "إيفرت جرينز" إلى فتح ملفها مجددًا. فيبدأ، مدفوعًا بصدمة نفسية تعرَّض لها سابقًا في حياته، بأن يعقد العزم على اكتشاف ما حدث للطفلة التي اختفت دون أدنى أثر.

يقوده التحقيق إلى خبايا بغيضة لعصابة تستغل الأطفال جنسيًا. حينها، يجد "إيفرت جرينز" نفسه مُجبرًا على استدعاء زميله المتقاعد "بييت هوفمان"، وهو أفضل عميل سري يعرفه، لكي يحاول التسلل إلى صفوف تلك العصابة. ليجد الاثنان نفسيهما أمام فرصة واحدة فقط، لكن هل هما مستعدان لأصعب تحدٍ في حياتهما؟

أندرس روزلوند هو المؤسس والرئيس السابق لأخبار الثقافة في هيئة الإذاعة الوطنية السويدية. عمل لسنوات عديدة مراسلًا إخباريًا متخصصًا في القضايا الجنائية والاجتماعية، ثم رئيس تحرير لأحد برامج الهيئة.

نشرت له العربي للنشر والتوزيع "جريمة عيد الميلاد" عام 2021، وهي السلسلة التي كتبها وحده وبطلها المحقق "إيفرت جرينز"، كما حققت الرواية نجاحًا مبهرًا في عالم روايات الجريمة والتشويق.

يُعد "أندرش روزلوند" واحد من أشهر وأنجح الكتاب الإسكندنافيين حاليًا. حصل على جائزة "CWA International Dagger" وجائزة "Glass Key" ضمن جوائز أخرى.

نشرت أعماله بـ36 لغة وتصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في العالم بشكل متكرر.