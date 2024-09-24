"المستشار" لإيم سونج سون.. قريبا عن العربي للنشر

بعد النجاح الكبير للأدب الكوري في الوطن العربي وتحديدًا لـ"جريمة الابن الصالح" و"سبع سنوات في الظلام" أعلنت دار العربي للنشر والتوزيع عن إصدارها الجديد "المستشار" للكاتب إيم سونج سون، وهي الرواية الحاصلة على جائزة "سيجي إلبو الأدبية" لعام 2010 والرواية التي انضمت لقائمة المرشحين لجائزة "CWA Dagger" لأدب الجريمة المترجم.



يقول الناشر: تدور الأحداث حول "المستشار" الممتاز في عمله فحلوله دائما سهلة وفعالة لما يسميه بإعادة الهيكلة، ليست حلولًا واضحة أو فوضوية، وبالتأكيد ليست حلولًا يشتبه بها كجريمة قتل لكن المشكلة أن الهيكل لا يتغير بل تختفي أجزاء منه فقط، ذلك "الموت الطبيعي" الذي ينحته بدقة يتمثل في استبدال دواء مكان دواء أخر أو تشويش آلية هنا أو هناك، فدائما ما يتقبل الناس القدر، وكيف يكون هذا غير أخلاقيًا أكثر من -على سبيل المثال- تسويق السجائر أو الحفر من أجل الحصول على الوقود؟

حتى جاءته عميلة يعرفها جيدًا، بل ويهتم لأمرها، و لأول مرة يتساءل عن دوره في هذه الشركة الضخمة المجهولة ويفهم قليلًا حقيقة عمله وأنه من غير الصعب على شركته التخطيط لجريمة قتل أخرى.

فهل سيستطيع الهرب من الشركة؟ أم ستستطيع الشركة منعه؟ ونعيش مع البطل في صراعه إلى النهاية.



يذكر أن الكاتب إيم سونج سون ولد في إيكسان، كوريا عام 1976، وكتب عشرة كتب أولها روايته "المستشار" التي حصلت على جائزة "سيجي إلبو الأدبية" عام 2010، كما فازت قصته القصيرة "الأغنام التي تتجول ومفترسيها" بجائزة الفنان الشاب في كوريا. كما حازت رواية الخيال العلمي "أوروبرُس" على جائزة الخيال العلمي الكورية.

