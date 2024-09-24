حزب الله يعلن استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية برشقات صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذه سلسلة من الهجمات العسكرية على عدة أهداف إسرائيلية.

وفي بيان له قال الحزب، إن الهجوم الأول استهدف قاعدة "عاموس"، التي تعد القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، حيث تم قصفها بعدد من صواريخ "فادي"، ما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في المنشآت العسكرية.

وفي هجوم آخر، قصف الحزب مصنعًا للمواد المتفجرة في منطقة "زخرون"، التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية. وأكد البيان أن الهجوم تم بصواريخ "فادي 2"، وأن الهدف كان مرتبطًا بتصنيع الذخائر المستخدمة في العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وجاء الهجوم الثالث ضمن نفس السلسلة، حيث استهدف مطار "مجيدو" العسكري غرب مدينة العفولة بصواريخ "فادي 2". ويعتبر هذا المطار من المواقع الاستراتيجية التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية.

وأكد الحزب أن هذه الهجمات جاءت ردًا على الاعتداءات المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، إلى جانب الدفاع عن لبنان وحماية شعبه.