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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية تنفذ هجومًا ضد أهداف إسرائيلية في الجولان المحتل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت  فصائل عراقية عن شن هجوم بطائرة مسيرة على أهداف إسرائيلية في منطقة الجولان المحتل. حسب أفادت قناة به القاهرة الإخبارية.

وفي بيانٍ لها، قالت الفصائل العراقية إنها تواصل نهجها في مقاومة الاحتلال، دعمًا لأهل فلسطين، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.
 وأوضحت أن فصائل المقاومة في العراق قد استهدفوا اليوم الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024، بواسطة الطيران المسير "الأرفد" هدفًا في الجولان المحتل.

كما أكدت الفصائل العراقية استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بشكل متصاعد.

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