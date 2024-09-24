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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تعبر عن قلقها البالغ تجاه الأوضاع الأمنية في لبنان

السعودية
السعودية
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أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأمنية الأخيرة في لبنان.

وفي بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية، جددت المملكة تحذيراتها من خطورة اتساع دائرة العنف في المنطقة، والتداعيات السلبية للتصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما دعت السعودية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن المخاطر التي قد تؤدي إلى حروب جديدة. وشددت على أهمية دور المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في العمل على إنهاء الصراعات في المنطقة.

وأكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته وفقًا للقانون الدولي.

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