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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة الولايات المتحدة في المغرب تحذر من عمليات احتيال

سفارة الولايات المتحدة
سفارة الولايات المتحدة في المغرب
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حذرت السفارة الأمريكية في المغرب من إعلانات وهمية تحمل علامة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتطلب رسوما لتسهيل الحصول على وظائف أو طلب منحة، مؤكدة أنها إعلانات احتيالية.

وقالت السفارة في بيان: "تنبيه جديد ضد الاحتيال، السفارة الأمريكية بالمغرب على علم بحالات احتيال جديدة لجهات مشبوهة تسعى لتضليل المتقدمين الراغبين في الحصول على تمويل ووظائف بما في ذلك استخدام علامة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إعلانات وهمية، وإعادة توظيف معلومات الفرص من البرامج السابقة، وفبركة قصص نجاح، وانتحال شخصية موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضافت في البيان أن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب أبدا بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحصيل رسوم لتسهيل طلبات التوظيف أو فرص التمويل.

وأكدت على أن المواقع الإلكترونية أو غيرها من المنصات الإلكترونية التي تطلب دفع رسوم لمعالجة طلبات التوظيف أو المنح هي مواقع احتيالية.

ودعت السفارة الأمريكية إلى توخي اليقظة عند البحث عن فرص عمل أو تمويل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات الحكومية الأمريكية.

سفارة الولايات المتحدة المغرب عمليات احتيال