الولايات المتحدة تعلن عن "تعزيز عسكري" بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، أنها ستعزز قواتها في الشرق الأوسط بقوة عسكرية إضافية "صغيرة".

ويأتي القرار في ضوء التوتر المتزايد في المنطقة، بحسب إيجاز صحفي قدمته الوزارة.

وقالت "من المهم للغاية أن نواصل العمل لإيجاد حل دبلوماسي"، على الرغم من تزايد احتمال "اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وأضافت الوزارة أنها "مستمرة في التشاور عن كثب مع إسرائيل وغيرها من الدول في المنطقة لمنع تحول التصعيد إلى حرب إقليمية أوسع نطاقًا".

وجاء الإعلان الأميركي بالتزامن مع تصعيد بالغ بين إسرائيل وحزب الله، الاثنين، حيث بلغت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية في لبنان 274 شخصًا اليوم، كما أصيب نحو خمسة آلاف شخص في أقل من أسبوع بسبب الغارات، بحسب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض.

وأضاف في وقت سابق أن آلاف العائلات نزحت من مناطق الاستهداف باتجاه مناطق أكثر أمنًا.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 800 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع منذ صباح الاثنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "نكثف ضرباتنا في لبنان وستستمر سلسلة العمليات حتى نحقق أهدافنا".