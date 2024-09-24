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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية ووفاة شخص بالموسكي

أرشيفية
أرشيفية
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تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الموسكي، والذي أسفر عن وفاة شخص، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي النيران وإخمادها.
 وردت إشارة من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية، مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الموسكي.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالاشتراك مع رجال حي الموسكي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وأمكن السيطرة علي النيران.
 فيما تم العثور علي جثة مواطن من قاطني الشقة متوفى متأثرا بإصابته جراء الحريق.

الحماية المدنية العثور على جثة حريق داخل شقة