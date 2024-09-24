بلاغ جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل بتهمة بث الذعر بين المواطنين

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد التيك توكر كروان مشاكل، بسبب بثه الذعر بين المواطنين خلال الأزمة المرضية الأخير بمحافظة أسوان، حيث قام ببث مقطع فيديو يحذر المواطنين من عدم تناول المياه من الحنفية لأن بها شوائب قاتلة.

وأشار مقدم البلاغ قد لاحظنا جميعنا الحالات المرضية التي ظهرت في محافظة أسوان، وأشيعت أخبار كاذبة كثيرة، ممن يحاربون أمن واستقرار بلدنا، الأمر الذي تحركت من أجله الجهات الأمنية والمختصة، كوزارتي الداخلية والصحة، للوقوف على حقيقة الأمر وفحص الأسباب وراء تلك الحالة، وتخرج وزارة الصحة لتؤكد عدم وجود تلوث كما أشيع في المياه، ويخرج محافظ أسوان متجولا بين الناس ويشرب من مياه الحنفية بيده، من المدارس والمساجد والشارع ليطمئن الناس.

إلا أن المعروض ضده يخرج بأهداف لا نعلمها ومن ورائها ليحذر الناس من عدم تناول المياه لكونها بها شوائب قاتلة، ليبث الذعر في نفس المواطنين.