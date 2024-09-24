مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها إلى لبنان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت، وذلك نظرًا للتطورات الأخيرة التي تشهدها دولة لبنان. وأفادت الشركة بأنه تم إلغاء الرحلة رقم MS713 التي كان من المقرر أن تقلع في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وكذلك الرحلة رقم MS709 التي كان من المقرر إقلاعها في الساعة 9:15 صباحًا، وذلك لحين استقرار الأوضاع في البلاد.

ودعت مصر للطيران عملائها الكرام الذين كانوا ينوون السفر على متن الرحلات المذكورة إلى مراجعة حجوزاتهم عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1717.

وأكدت الشركة أنها تتابع عن كثب الوضع في لبنان، وستقوم بإعادة جدولة الرحلات بمجرد تحسن الأوضاع الأمنية.