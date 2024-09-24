المحكمة الأمريكية ترفض الإفراج بكفالة عن المتهم في محاولة اغتيال ترامب الثانية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2024 - 02:22 ص

رفضت محكمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إطلاق سراح رايان روث بكفالة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.

وأفادت قناة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن بيان المحكمة أن "القاضي قرر احتجاز روث على ذمة المحاكمة"، مشيرة إلى أنه تم رفض كفالة المتهم.

وبحسب وثائق مكتب المدعي العام المتاحة، ترك روث قبل عدة أشهر من محاولة الهجوم على ترامب، صندوقا من الحاجيات مع أحد معارفه، وعثر فيه على مذكرة تحتوي على نص حول محاولة الاغتيال.

وتعرض دونالد ترامب المرشح الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 15 سبتمبر خلال تواجده في ناد للغولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص وتم توقيفه "كمشتبه فيه".

وذكرت السلطات الأمنية في البلاد أن أحد ضباط "الخدمة السرية" أطلق النار على المتسلل ريان روث الذي كان مختبئا بين الأشجار المحيطة بالمكان.

وأفادت قناة "سي إن إن" بأن رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.