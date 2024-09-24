ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يعلن عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات إلى لبنان

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الاثنين، عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان، على خلفية تعرض الأخير لغارات إسرائيلية مكثفة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن السوداني أعلن عن "جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان لتشغيل محطّات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية"، وفق بيان لمكتب السوداني.

وأضاف السوداني "أبوابنا مفتوحة لاستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات العراقية، وبذل كل ما يعزز صمود لبنان أمام ما يتعرّض له من اعتداءات وجرائم إرهابية على يد الإجرام الصهيوني".

ودعا لعقد "اجتماع عربي طارئ" و"قمة إسلامية" لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي على لبنان، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال رئيس الوزراء العراقي، "وبناء على هذه التطوّرات، يدعو العراق ويعمل لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية، والعمل لعقد قمة إسلامية، لبحث تداعيات العدوان الصهيوني على شعبنا الأمن في لبنان".

وجاء إعلان السوداني بعد الغارات الإسرائيلية التي تعرضت  لها مناطق شرقي لبنان وجنوبه، والتي أسفرت عن قتل 356 شخصا و1246 جريحا، بينهم أطفال ونساء، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جسر جوي نقل المساعدات لبنان العراق