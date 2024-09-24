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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سياسي فرنسي يعلق على سيرك زيلينسكي "الدموي" في واشنطن

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أكد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن حصول فلاديمير زيلينسكي على جائزة "اللوحة الذهبية" دليل على الحفاظ على السلطة دون انتخابات، ومواصلة الأعمال العدائية والفساد.

وقال فلوريان فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "ليست مزحة! هذا الصباح في واشنطن، حصل زيلينسكي على جائزة من المحافظين الجدد الأمريكيين، اللوحة الذهبية وذلك عن مساهمته في تنمية الإنسانية".

وأضاف: "نحن نتحدث بالتأكيد عن الحرب، الفساد، الرقابة، الحفاظ على السلطة دون انتخابات وما إلى ذلك، لقد دعا إلى حرب شاملة ضد روسيا!.. يجب أن نضع حدا لهذا السيرك الدموي العظيم! في أسرع وقت ممكن!".

وكان زيلينسكي قد حصل في الولايات المتحدة على جائزة الأكاديمية الأمريكية للإنجاز، والتي تسمى"جائزة اللوحة الذهبية"، حيث تقول الأكاديمية إنها تمنحها عادة لرجال الدولة والعلماء والفنانين والكتاب ورجال الأعمال وقادة المجتمع لمساهماتهم في تطوير البشرية.

وسخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من حصول زيلينسكي على الجائزة، وقالت إنه ضحى من أجل الجائزة بحياة المواطنين الأوكرانيين.

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