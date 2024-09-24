حماس: استشهاد القيادي محمود النادر في هجوم إسرائيلي على لبنان

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن محمود النادر، أحد قادتها الميدانيين بجنوب لبنان، قتل في غارة إسرائيلية على لبنان أمس الاثنين.

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في لبنان، الإثنين، 492 قتيلا، بينهم 35 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

ومساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت، وفق حزب الله، قائد جبهة جنوب لبنان في التنظيم الشيعي علي كركي الذي أكد الحزب أنه "بخير" وانتقل إلى "مكان آمن".