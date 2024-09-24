السفارة الروسية في بيروت تذكر رعاياها بإمكانية مغادرة لبنان

أعلن السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف أن السفارة الروسية تذكر جميع المواطنين الروس بإمكانية مغادرة لبنان طالما أن هناك رحلات تجارية.

وقال روداكوف: "نوصي بشدة مواطنينا باتباع تعليمات السلطات المحلية لضمان إجراءات السلامة الخاصة بهم، وفي الوقت نفسه، نذكركم أنه لا يزال المطار في لبنان يعمل، ولدى كل شخص فرصة لمغادرة البلاد".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي يوم الاثنين على لبنان حيث نفذ الجيش غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وعلى خلفية الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين، مقتل 356 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 1246 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد العمليات الإسرائيلية يوم الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.