تعرف علي أهمية خطوط نقل الطاقة الكهربائية في الشبكة

أعلن المهندس أحمد الشناوي مستشار الطاقة، أن خطوط نقل الطاقة الكهربية الهوائية هي التي تقوم بنقل الطاقة الكهربية من محطات أنتاج الكهرباء إلي محطة المحولات، وكذلك الربط بين محطات المحولات فيما بينها.

وأوضح أن خطوط نقل الطاقة الكهربية الهوائية لها أهمية قصوى في الشبكة الكهربية وتتكون من عدد كبير من الأبراج، وأن ارتفاع الأبراج الهوائية يصل إلي حوالي ٥٥ متر، من الممكن أن يصل إلى ١٦٠ متر، وذلك حسب طبيعة المكان، والعوامل الجغرافية مثل عبور أنهار أو كباري او خطوط سكك حديديه

وهذه الارتفاعات تشكل خطورة بالغه علي الطائرات ومن الممكن حدوث تصادم بين الأبراج والطائرة او الموصلات بين الأبراج، ولذلك بيتم تركيب كرات بلاستكية قطرها ٦٠ سم وتزن ٧ كيلو جرام ولونها برتقالي او احمر في ابيض علي خطوط نقل الطاقة الكهربية الهوائية، وهذه الكرات يمكن رؤيتها في الظلام بتسليط الضوء عليها وبتكون المسافة بين الكرات حوالي ٥ إلي ١٠ متر وبالتالي تجنب اصطدام الطائرات بأبراج نقل الكهرباء.