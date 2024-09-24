بكين: على الولايات المتحدة إنهاء انشغالها باحتواء الصين

دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى إنهاء انشغالها "بالحفاظ على هيمنتها واحتواء الصين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان -في مؤتمر صحفي الاثنين- إن على الولايات المتحدة التوقف عن "استخدام دول المنطقة كأدوات لخدمة مصالحها"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

تأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية عقب ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة لقادة دول التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) بالولايات المتحدة، حيث قال إن الصين تواصل التصرف "بشكل عدواني" وتختبر الولايات المتحدة وحلفاءها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأوضح المتحدث أن قمة (كواد) تعد المجموعة الإقليمية الرئيسية التي تلعب دورا قياديا في استراتيجية الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأنها أداة تستخدمها الولايات المتحدة "لاحتواء الصين والحفاظ على هيمنتها".

وأكد أن الصين ترى أن التعاون بين الدول يجب ألا يستهدف طرفا ثالثا أو يضر بمصالحه، وأن أي مبادرة إقليمية يجب أن تتماشى مع التوجهات العامة للمنطقة، وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان يجتمعون في إطار اتفاق رباعي يُعرف باسم (كواد).