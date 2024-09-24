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الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الداخلية التشيكية: مصرع 5 أشخاص وفقدان 8 آخرين إثر الفيضانات

الفيضانات التشيكية
الفيضانات التشيكية
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قال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان "إن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد مؤخرًا، وأودت بحياة خمسة أشخاص".

وأعرب راكوشان - وفقًا لراديو (براغ الدولي) - عن شكره للجنود الذين مازالوا على الأرض بمعداتهم الثقيلة للمساعدة في جهود التعافي من هذه الكارثة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، التي اجتاحت أجزاء واسعة من التشيك، خاصة بمنطقتي "مورافيا - سيليزيا" و"أولوموك" خلال الفترة من 12 إلى 23 سبتمبر الجاري، في إجلاء 21 ألفا و488 شخصا عن منازلهم.. وشارك 2800 من رجال الإطفاء في الاستجابة لأكثر من 25 ألف حادث مرتبط بالفيضانات، من بينها تنفيذ أكثر من 1500 عملية إنقاذ.

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