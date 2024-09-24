جامعة عين شمس تستهل العام الدراسي الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2023/2024، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الاجتماعي المركزي، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

يتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري وتستمر حتى الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بحرم الجامعة الرئيسي وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الاحتفالات الكبرى.

ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضي يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود الجامعة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.