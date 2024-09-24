ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تستهل العام الدراسي الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي 2023/2024، بمهرجان من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وصندوق التكافل الاجتماعي المركزي، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.
يتضمن مهرجان استقبال الطلاب العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم.

تنطلق الفعاليات يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري وتستمر حتى الخميس ٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بحرم الجامعة الرئيسي وملاعب المدينة الجامعية وقاعة الاحتفالات الكبرى.

ومن المقرر أن يشمل المهرجان استعراضًا للفرق الجامعية المختلفة، ورفع العلم، وفقرة تعريفيّة بالعادات والتقاليد الجامعية، وباللجان الطلابية وأدوارها في دعم الأنشطة الطلابية.

كما سيتم تنظيم حملات توعوية تركز على قضايا الصحة العامة والبيئة، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية يشارك فيها كورال الجامعة، بالإضافة إلى مهرجان رياضي يشمل الألعاب التقليدية والإلكترونية، يقام على ملاعب المدينة الجامعية.

تأتي هذه الفعاليات في سياق جهود الجامعة لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.

إتحاد طلاب الجامعة اسرة طلاب من أجل مصر استقبال الطلاب الطلاب الجدد والقدامى العام الدراسي الجديد