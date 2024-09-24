تعرف علي الإصلاحات التي أجراها بولس السادس

قدم البابا بولس السادس العديد من الإصلاحات في الكنيسة الكاثوليكية التي تحدث عنها البابا فرنسيس في احدي عظاته فكانت هناك ٨ إصلاحات وهي

1. أجرى تغييرات أهمّها إصلاح الطقوس الكنسيّة لتلائم متطلبات العصر لغة وبساطة.

2. أشرك العلمانيين في حياة الكنيسة ونشاطاتها وأسس "مجلس العلمانيين".

3. عمل على مراجعة قوانين ونظم الحياة الرهبانيّة وتطويرها وتكييفها.

4. سار على مبدأ "الجماعيّة" في إدارة الكنيسة والذي أسس "سينودس الأساقفة" الذي يضم ممثلين من جميع المجالس الأسقفيّة في العالم.

5. أصلح دواوين الدائرة الرّومانيّة فأصبح يرأس بعضها كرادلة غير إيطاليين.

6. جعل مجمع الكرادلة يشمل القارات.

7. طلب من الأساقفة وتقديم استقالتهم عن بلوغ 75 سنةً.

8. أسقط حق الكرادلة في انتخاب البابا إذا ما بلغوا سنة 80 عامًا.