ads
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الإثنين، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد، البالغ عددهم ٨٠ خريجًا وخريجة.
تضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، عدة فقرات، اختتمت بكلمة قداسة البابا هنأ خلالها الخريجين، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

وسلم قداسته في نهاية الحفل شهادات التخرج على الخريجين.

ويقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.

البابا تواضروس السيدة العذراء بأرض الجولف العائلة المقدسة العائلة السيدة العذراء