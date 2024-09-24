محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

ناقش الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة، جاء ذلك خلال استقباله المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أسامة شكري رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، والمهندس عادل المليجي رئيس الإدارة الهندسية، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعلي غريب مدير إدارة التعاون، ورؤساء شركات المرافق.



تناول اللقاء عرض الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد شبكات المرافق من " الكهرباء، المياه، الطرق، ومبني الإسعاف، والمطافي، والكافتيريا والأسوار، وبوابات الامن" بالمجمع الحرفي بمنطقة الصالحية، كما تم مناقشة ملف تقنين أوضاع المستأجرين المخالفين، بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها المحافظة لإزالة المخالفات، وكيفية استغلال الأرض الشاغرة بمجمع الصالحية.

يذكر أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية يختص بتنفيذ ما يسند إليه من مشروعات، وإجراء الأبحاث والدراسات الفنية في مجال المناطق الصناعية والمرافق والبنية الأساسية وبرامج تنفيذها والإشراف عليها، فضلا عن القيام بإجراءات التمويل والتنفيذ للمشروعات إما بنفسه أو بواسطة الغير ثم تسليمها لجهات الاختصاص لإدارتها، وذلك بدءا من مرحلة اختيار المواقع والأعمال المساحية ودراسة الجدوى ثم مرحلة التصميم الخاصة بإعداد المخطط العام والتصميمات التفصيلية (معمارية – مدنية – كهرباء – ميكانيكا ) وإعداد المواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح المناقصات وإعداد البرامج الزمنية والإشراف على التنفيذ شاملة مراقبة الوقت والتكاليف والجودة واختبار المواد وأعمال الاستلام الابتدائي والنهائي وإقفال المشروع، وأحد باكورة أعماله إنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان ابتداء من عام 1969 وحتى عام 1976.