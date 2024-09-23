وزير الرياضة يلتقي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"

التقي مساء اليومً، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، فيرون اومبا السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، وبحضور اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونقل السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" لوزير الرياضة موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الافريقي لكرة القدمً علي نقل مقر الاتحاد الي العاصمة الإدارية الجديدة .

كما تناول اللقاء أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الدولة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم .

ونوه وزير الشباب والرياضة علي حرص الحكومة المصرية علي دعم والارتقاء بمنظومة كرة القدم الأفريقية علي مستوي الأندية والمنتخبات بالقارة الافريقية والتي باتت بالفعل منتخباتها القومية منافساً قويا لكبري المنتخبات العالمية نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية.

الجدير بالذكر أنه وبناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الاتحاد الافريقي لكرة القدم قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة كمقر رئيسي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بمصر بديلا عن مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر .