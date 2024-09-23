مدينة مصر تواصل مسيرتها الرائدة بإطلاق مشاريع كبرى خلال التسعة أشهر الماضية

أعلنت شركة مدينة مصر، واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية الرائدة فى خلال التسعة أشهر الماضية بطرح مشروعات بقيمة إجمالية تبلغ ١٠٣ مليارات جنيه، تعزز هذه المشروعات من مكانة الشركة الريادية فى السوق العقارية، وتؤكد التزامها بتلبية تطلعات عملائها من خلال تقديم منتجات عقارية مبتكرة ومشروعات تجارية ومجتمعات عمرانية مستدامة.



وبتصميم أجنحة الفراشة المميزة، أطلقت مدينة مصر أحدث مشروعاتها «The Butterfly» فى مستقبل سيتي، من خلال مِنّكْ، المطور العقارى المتخصص فى المشروعات الحصرية ذات الطابع المتميز والمفاهيم المبتكرة التابعة لشركة مدينة مصر، بقيمة الإجمالية تبلغ ٦٤ مليار جنيه مصري.



يقدم المشروع فيلات فاخرة وشققا بتصميمات عصرية، تمزج بين المساحات السكنية الخضراء والمسطحات المائية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة. ويستهدف تحقيق تجربة معيشية هادئة وسط مناظر طبيعية خلابة، مما يجعله واحداً من أهم المشاريع الجديدة التى تضيفها مدينة مصر إلى محفظتها العقارية المتنوعة.



ومن ناحية أخرى، أطلقت شركة مدينة مصر مشروع «Rai Valleys» فى سراي، حيث يمتد على مساحة ٣٦٠٠٠ متر مربع، بإجمالى ١٨٢ وحدة تتنوع بين الفيلات المستقلة بمساحات بين ٢٣٥ مترا و١٧٥ مترا وتاون هاوس بين ٢٠٧ أمتار و٢٠٢ متر بمبيعات مستهدفة بقيمة ٣.٥ مليار جنيه والمُقرر الانتهاء من المشروع خلال ٤ سنوات.

وفى قلب تاج سيتى بمنطقة شرق القاهرة، أعلنت مدينة مصر عن إطلاق مشروعها «Origami Golf» بقيمة إجمالية قدرها ١١ مليار جنيه. يمتد المشروع على مساحة ٢٠٤.٨٩٣.١٣ متر مربع، ويضم ٩٣٢ وحدة سكنية متنوعة تشمل شققا وفيلات بتصميمات مبتكرة مستوحاة من فن الأوريجامى الياباني، يتميز «أوريجامى جولف» بتصميماته العصرية الفريدة ومرافقه المتكاملة، بما فى ذلك ملعب جولف مصغر ومنطقة خدمات سكنية، مما يوفر نمط حياة متميز للقاطنين.

وفى إطار خطتها التوسعية فى سراي، تستكمل مدينة مصر نجاحاتها بإطلاق مشروع «Sheya» فى سراى بقيمة ٦.٩ مليار جنيه، على مساحة ٢٢٨.٢١٢ متر مربع، ويقدم ٧٤٤ وحدة سكنية تشمل الفيلات والشقق والدوبلكس. ويتسم المشروع بتصميمات عصرية ومساحة خضراء شاسعة، كما يضم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية مثل الكلوب هاوس، حمامات السباحة، واللاند سكيب، لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية للسكان.

وبقيمة إجمالية بلغت ١٨.١ مليار جنيه مصريا، كشفت مدينة مصر عن مشروع «Esse Residence» والذى يقع فى سراى بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية. يمتد المشروع على مساحة ٤٠٠ ألف متر مربع، ويضم ١٨٠٤ وحدات سكنية فاخرة تشمل الفيلات المستقلة والشقق والدوبلكس، ويتميز «Esse Residence» بتصميمات حديثة وخدمات متكاملة تواكب أحدث تطورات السوق العقارية المصرية وتلبى احتياجات العملاء المتنوعة.

وإيمانًا من الشركة بأن التطور الحقيقى لا يقتصر على تشييد المباني، بل يتخطى ذلك ليشمل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع، أطلقت مدينة مصر «تجد- Tajed»، أول مشروعاتها التجارية المتكاملة فى قلب «تاج سيتي»، والذى يحتل موقعًا استراتيجيًا فى القاهرة الجديدة، والذى يُعد علامة فارقة فى مسيرة نمو وتطور الشركة، بمساحة تمتد إلى ٣٩.٠٠٠ متر مربع. ويضم «تجد» تسع مناطق مميزة تطل على الطريق الدائري، مع وصول مباشر من طريق القاهرة - السويس، مما يجعله وجهة تجارية يسهل الوصول إليها. يضم الجزء الأول من المشروع مساحات تجارية تقدر بحوالى ٣٠٠٠ متر مربع لكل منطقة، مما يجذب العلامات التجارية الكبرى، ويشتمل المشروع أيضًا على مرافق متنوعة مثل المطاعم والمقاهى والبنوك والصيدليات، بالإضافة إلى مساحات مكتبية فى الطابق الثانى مصممة بأعلى المعايير لتلبية احتياجات الشركات، مما يجعله الوجهة التجارية المثالية. جدير بالذكر، أن مدينة مصر قد وضعت تنمية المبيعات والإيرادات فى مقدمة أولوياتها من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة. فقد حققت الشركة نموًا استثنائيًا، حيث نجحت فى تسجيل مبيعات تعاقدية بلغت ٢٠.٩ مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوى قدره ٩٥.٨٪ لتسجل ٤.٣ مليار جنيه، كما زاد صافى الربح إلى ١.٥ مليار جنيه مصريا، بزيادة سنوية قدرها ١٤٩.٤٪.