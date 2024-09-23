الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

قامت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في مركز رعاية "الأطفال المعرضين للخطر"، التابع لجمعية كاريتاس مصر بالاسكندرية، بالتعاون مع إدارة الدفاع الاجتماعي، بالإسكندرية، بتنظيم دورة تدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة الإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين العاملين، بالجمعيات الأهلية، وجاء ذلك في إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية" بداية جديدة لبناء الإنسان.

شارك بالحضور رشا عبد الفتاح، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، بالإسكندرية، حيث تضمن التدريب موضوعين أساسيين:

أولًا: كيفية وضع برامج التدخل المناسبة للإخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، والاحتياجات الخاصة بالاطفال المعرضين للخطر.

ثانيًا: دور الأنشطة الفعالة فى تنمية مهارات الأطفال المعرضين للخطر.

الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف إلى:

- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي.

- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات.

- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية.

- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.

- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا.

- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية.

- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات.

- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف.

- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

- تطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.