هسافر بره مصر وهغسل صحون وألمع جزم.. كريم الحسيني بين الاعتزال والتراجع| شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 11:21 م

تصدر كريم الحسيني الترند بعد كتابة منشور على الفيسبوك قائلًا: "أنا خلاص قررت اعتزل ما يؤذيني.. قررت اعتزل السعي في الوسط الفني انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بس للأسف إحنا ماشين بالمحسوبية والشلالية".

وأضاف: "أنا في الآخر موظف في مسرح الدولة بعمل مسرحية باخد عليها 5000 جنيه وبعد خصم الضرائب باخد 3000 جنيه هل هذا يعقل!!!!! انا كتبت البوست ده مش عشان حد يكلمني لفيلم او مسلسل او برنامج اطلع اقول كلمتين انا مش بتاع الكلام ده".

وتابع "أنا حابب بس اشكر الفنان أحمد العوضي على الشو اللى حصل في 2021 كتب بوست عظيم على السوشيال ميديا وانه بيدعمني بتصل بيه من وقتها مبيردتش"، لافتًا إلى أن الفنان محمد رمضان اتعامل معايا اني معجب، واسامي كتيرة مش هتخلص".

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