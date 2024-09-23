الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سويسرا تشارك في الاحتفالات بعيد القديس موريس

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسويسرا، في احتفالات سويسرا الرسمية بعيد شفيعها القديس موريس، وذلك في المدينة التي تحمل اسمه بكانتون فاليه.

مثّل الكنيسة في هذه المناسبة الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنچلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، والأنبا لوقا، أسقف سويسرا الناطقة بالفرنسية وجنوب فرنسا، والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس، الأسقفان العامان بإيبارشية لوس أنچلوس، إلى جانب وفد من شعب الكنيسة القبطية من بينهم رحلة دراسية من إيبارشية لوس أنچلوس.

شارك في الاحتفال أيضًا وفود من كنائس عدة، بالإضافة إلى التمثيل الرسمي للكونفدرالية السويسرية.

وعقب الاحتفال الرسمي الذي أقيم داخل كاتدرائية القديس موريس، خرجت الوفود الرسمية والكنسية في مسيرة خلف الصناديق التي تحمل رفات القديس موريس ورفاقه من أعضاء الكتيبة الطيبية (نسبة إلى مدينة طيبة - الأقصر حاليًا)، حيث طافت في دورة داخل المدينة، بمصاحبة الفرق الموسيقية وفرق الكشافة الكنسية.

يذكر أن الكنيسة القبطية تعيد بعيد استشهاد القديس موريس والكتيبة الطيبية، يوم ٢٥ توت بحسب التقويم القبطي.

هذا ومن المقرر أن تصلي الكنيسة القبطية في سويسرا، القداس الإلهي بدير القديس موريس في ذلك اليوم بحسب عادتها كل عام.