حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف

شهد قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، مساء اليوم الاثنين، الحفل الذي نظمه معهد العائلة المقدسة للمشورة الأرثوذكسية التابع لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، لمن أنهوا دراستهم في المعهد، البالغ عددهم ٨٠ خريجًا وخريجة.

تضمن الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، عدة فقرات، اختتمت بكلمة قداسة البابا هنأ خلالها الخريجين، مثنيٌا على دراسة المشورة التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا نحو حياة أفضل للإنسان.

وسلم قداسته في نهاية الحفل شهادات التخرج على الخريجين.

ويقدم المعهد دورات تدريبية في مجالات مختلفة تستهدف كل الفئات والموضوعات ومنها دورات للمقبلين على الزواج ولحديثي الزواج وفي تربية الأطفال، إلى جانب دورات تنمية بشرية.