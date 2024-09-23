المشدد 10 سنوات لشقيقين تعدا على ربة منزل وابنتها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقين تعدا على ربة منزل وابنتها، بسبب خلاف على الإرث بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14783 لسنة 2022 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 4541 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ه"، 25 سنة، نجار، و"هشام م هـ"،21 سنة، نجار، مقيمين شارع أبو ضيف عمار بالقليوبية، لأنهما في يوم 31 أكتوبر 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، ضربا المجني عليها جنة. إ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وتوجها حيث أيقنا تواجدها وما أن ظفرا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها مستخدما السلاح سابق الوصف حال تواجد الأول للشد من أزره، بالتعدي علي المجني عليها الثانية فأحدثا بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأوضح، أمر الإحالة أن المتهمين ضربا المجني عليها الثانية زينب .ع، عمدا مع سبق الإصرار بأن قام الأول بالتعدي عليها ضربا حال تواجد الثاني للشد من أزره بالتعدي على المجني عليها الأولى فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني، ودخل المتهمان بيتاً مسكوناً حال تواجد المجني عليهما به قاصدين من ذلك اتمام جريمتهما موضوع الاتهام الأول والثاني، وكان ذلك ليلا وباستخدام القوة حاملين السلاح الأبيض سابق الوصف على النحو المبين بالتحقيقات.