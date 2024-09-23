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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان ترتفع إلى 356 قتيلًا بينهم أطفال

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية على لبنان
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أعلنت السلطات الصحية في لبنان اليوم الاثنين أن حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في البلاد ارتفعت إلى 356 قتيلًا، من بينهم 24 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 1246 شخصًا بجروح متفاوتة. وجاء هذا الإعلان عبر التلفزيون اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية واسعة النطاق على العاصمة بيروت، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن انفجارًا هائلًا هز الضاحية الجنوبية للعاصمة بعد قصف منطقة حي ماضي.

على صعيد آخر، أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، أن العمليات في مطار بيروت الدولي لا تزال مستمرة رغم الظروف.

وأشار الوزير إلى أن بعض شركات الطيران الدولية، مثل الخطوط الجوية القطرية والاتحاد والتركية، قد علقت رحلاتها من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي لفترات تتراوح بين 24 و48 ساعة، مشددًا على أن القرار يعود لتلك الشركات، وأن المطار يواصل عملياته بشكل طبيعي.

 

لبنان الاحتلال الإسرائيلي