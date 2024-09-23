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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق نشب بمدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الإنتاج
حريق مدينة الإنتاج الإعلامي
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توجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى موقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماده.

وأكد محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق، توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

لافتًا إلى أنه جاري الآن عمليات التبريد للاطمئنان على السيطرة على الحريق تمامًا، وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

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