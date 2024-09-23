فريدة سيف النصر متحدثة عن الجنة: «لقيت الرحمة في آية قرآنية»

أعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن خوفها من الملابس التي كانت ترتديها في صغرها، مؤكدة أنها وجدت الرحمة والطمأنينة خلال آية قرآنية.

ونشرت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» قائلة: «لازم أقول مقدرش أقرأ حاجة بشرحها وتفسيرها وتنفعكم يوم الحقيقة الوحيد ومقولهاش، مستشهدة بآية: «إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ».

وأضافت: «المعنى الجنة مبنتعراش فيها ومستورين، يبقي لازم نتستر تحت في الأرض عشان نطلع فوق بنفس الهيئة، أنا خايفة من اللبس اللي لبسته وأنا صغيرة، لكن لقيت الرحمة والتفسير في آية: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ».

وتابعت: «الحمد لله يعني اللي يعمل سوء بجهالة يغفر له لو تراجع لكن لو عارف عقابه ومش فارق عنده، ده رايح في ستين مصيبه غلبان.. أنا عايزة لما أروح لا أجوع ولا أتعرى ولا أعجز إيه الجمال ده، حبايبي متستنوش تبقوا كبار اسرعوا ماحدش عارف ساعته امتى.. نتعظ ونخاف على نفسنا الحياة لو 100 سنة بنمشي برده، خلينا نعمل حساب هناك أكتر».

واختتمت: «لحمكم ده لحمنا وغالي علينا.. والجميل مش محتاج يعمل كده أنتم حلوين حتى لو بورتريه فقط.. بحبكم ويعلم الله.. يا ريت متزعلوش بس هيئة أهل الجنة أحلى».