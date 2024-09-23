المشدد لبائع لاتهامه بسكب زيت مغلي على مهندس بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لبائع، لاتهامه بسكب زيت مغلي على مهندس، بسبب تأخر المتهم في تقديم الطعام للمجني عليه وتسبب له في عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة ثان العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد جاد الحق.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2667 لسنة 2023 جنايات ثان العبور، والمقيدة برقم 4288 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "مدحت ز ع"، 22 سنة، بائع، مقيم السلام النهضة القاهرة، لأنه في يوم 10 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "جمال ح" عمداً إثر خلاف استعر بينهما.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفر المتهم بالمجني عليه، حتى باغته من الخلف بسكب مادة حارقة "أت وصفها"، فأحدث إصاباته بالظهر والعنق والعضد الأيسر والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل بروئها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مادة حارقة "زيت مغلي" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.