خالد البلشي: ترحيبٌ بعودة "هيكل" ومؤسسته في حفل توزيع جوائز الصحافة العربية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة العربية، الذي أقيم مساء اليوم، في نقابة الصحفيين، إن حفل اليوم يمثل تتويجًا لسنوات من التعاون المثمر بين مؤسسة هيكل للصحافة والنقابة في مجال تدريب الصحفيين.

وأضاف البلشي أن سؤالًا راوده هو: "هل يجوز لأحد أفراد البيت أن يرحب بأصحابه؟"، مشيرًا إلى أن هذا الترحيب قد يكون بمثابة عودة هيكل ومؤسسته إلى النقابة.

وتساءل البلشي: "هل غاب هيكل ومؤسسته عن الصحافة ودعم الصحفيين؟"، مؤكدًا أن الوجود لا يقاس بتغير المكان، بل بالتأثير المستمر الذي حققته المؤسسة.

كما اعتبر البلشي أن الترحيب هو احتفاء بـ "صاحب الحضور الأكبر في تاريخ الصحافة المصرية"، مشددًا على أهمية استمرار العطاء الذي تمثله مؤسسة هيكل.