فيلم "عمارة الصحراء" يفوز بالجائزة الخضراء فى مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فاز فيلم عمارة الصحراء للمخرجة رضوى هاشم، بالجائزة الخضراء، في مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثانية، والتى منحتها إدارة المهرجان لأفضل فيلم يعالج قضايا البيئة والتغيرات المناخية.

فوز فيلك

وحضر حفل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية، كل من الفنانين أحمد فتحى ومصطفى خاطر ومصطفى أبو سريع وأحمد وفيق وميرنا وليد وابنتيها والمخرج هانى لاشين والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل ورئيس المهرجان محمد الباسوسى ومجد القاسم.

وأقيم افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية يوم الخميس 19 ديسمبر، ونظمته مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

يشار الى ان 47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان، منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.