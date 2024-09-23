حزب الله: القيادي علي كركي بأمان رغم الغارات الإسرائيلية

نفى حزب الله اللبناني صحة ما تداولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مقتل القيادي علي كركي في غارة جوية استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الحزب أن كركي بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أذى، موضحًا أنه تم نقله إلى مكان آمن بعد الحادث.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن شنه غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة في بيروت. وقد أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بوقوع انفجار ضخم في الضاحية الجنوبية للعاصمة نتيجة القصف الذي استهدف حي ماضي، ما أثار تساؤلات حول الشخصيات المستهدفة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن هذه الغارات كانت تستهدف القيادي في حزب الله علي كركي، إلا أن الحزب نفى هذه الادعاءات مؤكدًا سلامة كركي.