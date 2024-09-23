الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق مدينة الإنتاج لكشف أسبابه

انتقل فريق من الأدلة الجنائية لموقع نشوب حريق بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، لمعاينة آثار الحادث وكشف الأسباب النهائية له، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.





وكشف اللواء أحمد أبو الفضل، مدير قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل نشوب حريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين، موضحا أن الحريق التهم الحي الشعبي بالكامل علي مساحة 2 فدان.



وتابع "أبو الفضل"، أن إدارة الحماية المدنية بالجيزة، دفعت ب20 سيارات إطفاء، وجار الإنتهاء من أعمال الإخماد النهائية للحريق، ولا يوجد أي إصابات.



وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير لحدوث ماس كهربائي نتج عنه إشتعال النيران في المبان الخشبية وأمتد لباقي أرجاء المكان.

ويجري رجال الاطفاء عمليات تبريد للنيران، بعدما تمكنوا من إخماد النيران.

