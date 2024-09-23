"حسنين هيكل" تعلن أسماء الفائزين بجوائزها في 2024 وتخصص دعمًا للصحفيين الفلسطينيين

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، اليوم، عن أسماء الفائزين بجوائز هيكل للصحافة العربية لعام 2024 خلال حفل أقيم بمقر نقابة الصحفيين.

فاز بالجائزة الأولى الصحفي مراد رشدي حجازي من موقع "مدى مصر"، تقديرًا لتغطيته المستمرة لأحداث العدوان على غزة والحرب في السودان.

كما قررت المؤسسة تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر، حيث تسلّم الجائزة فايق جرادة، ممثل لجنة الصحفيين الفلسطينيين في مصر.

وفي كلمته، أعرب فايق جرادة عن شكره لمؤسسة هيكل ونقابة الصحفيين، موجّهًا تحية للصحفيين الفلسطينيين في غزة. من جهته، أعرب مراد رشدي، الفائز بالجائزة الأولى، عن شكره للمؤسسة، وأهدى الجائزة للصحفيين الفلسطينيين ولشهداء الصحافة الفلسطينية.

كما شهد الحفل تكريم الفائزين في الدفعة الثالثة لدورات التدريب التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع النقابة.

وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أهمية التعاون مع المؤسسات لاستعادة مكانة الصحافة وتعزيز حرية التعبير، مشيدًا بشجاعة الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة التحديات.

وأبرزت هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة، أن تخصيص إحدى الجوائز للصحفيين الفلسطينيين يعكس التضحيات التي قدموها لنقل الحقيقة، مشيرة إلى أهمية التدريب والتعلم كجزء جوهري من أهداف المؤسسة.