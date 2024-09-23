نقابة الصحفيين تحتفي بجائزة هيكل للصحافة في ذكرى ميلاده الـ101

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في كلمته بحفل توزيع جوائز هيكل الصحافة أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها النقابة جائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، مشددًا على أن هيكل كان رمزًا لتقديم "الصورة الكاملة والصحيحة" للصحافة، وأشار البلشي إلى تميز هيكل في تكوينه المهني، وخبراته الواسعة، وعلاقاته ورؤاه المستقبلية.

وأضاف البلشي أن الاحتفال هذا العام هو استمرار لحضور هيكل الطاغي في تاريخ الصحافة العربية، معربًا عن أمله في أن تستعيد المهنة مكانتها من خلال حرية التعبير.

كما وجّه التحية للصحفيين الفلسطينيين لشجاعتهم ودورهم البطولي في تقديم صحافة مهنية في ظل أصعب الظروف.