"حروب الشياطين" المؤتمر الأول لشباب نجع حمادي

نظمت إيبارشية نجع حمادى، الخميس الماضي، المؤتمر الأول للشباب والشابات من أبناء الإيبارشية تحت شعار "حروب الشياطين"، في دير القديس الأنبا بضابا للراهبات بنجع حمادي، وبحضور نيافة الأنبا بضابا أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها الأب القمص موسى نصري كاهن كنيسة القديس مار مرقص بكليوباترا مصر الجديدة عن موضوع المؤتمر. وتم التقاط الصور التذكارية.