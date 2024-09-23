محافظ الأقصر لـ"البوابة نيوز": بابى مفتوح للجميع.. انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة خلال شهر يونيو المقبل.. والرئيس السيسى كلفنا بالعمل على رضا المواطنين

عبد المطلب عمارة:

بشرى سارة لحاجزى إسكان الطود وتسليم الوحدات السكنية بداية العام المقبل

افتتاح مستشفى القرنة قريبًا.. والعمل مستمر لتطوير مراكز الشباب بالمحافظة

اخترت «إسنا» لتكون أولى جولاتى.. وطفرة في الخدمات بحلول 30 يونيو عام 2025

نسعى لتنظيم حفل يليق بالعيد القومي لمحافظة الأقصر

المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر

منذ تولي المهندس عبدالمطلب عمارة منصب محافظ الأقصر، مطلع شهر يونيو الماضي، خلال حركة المحافظين الأخيرة، وتفاءل به مواطنو المحافظة كثيرا كونه مسئولا يمتلك مسيرة مهنية حافلة، خاصة أنه نجح في تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة ليس بمجرد إنشاء مبان، بل من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة وتحسين البنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن لتصبح مراكز حضرية متكاملة توفر فرصًا للشباب وتستقطب الاستثمارات، إضافة لاهتمامه بالشباب ومنحهم الفرصة لتحمل المسئولية وتولى المناصب القيادية فى المدن الجديدة.

«البوابة نيوز» التقت المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر الذي فتح قلبه في حوار شامل ليوضح لنا أهم الملفات والتحديات التي واجهها منذ توليه العمل بالمحافظة؛ وإلى نص الحوار.

بداية.. كيف تلقيت تكليفك كمحافظ للأقصر؟

- تلقيت الخبر بكل سعادة وحب وبكل تقدير، ومنذ قدومي للمحافظة بدأت النزول أولا لأرض الواقع لمعرفة التحديات والمشكلات الموجودة بالأقصر، والتي يتعين عليّ حلها ومتابعتها، لذلك زرت المراكز أكثر من مرة خلال الفترة القصيرة الماضية؛ للوقوف على حل ومتابعة المشكلات أولًا بأول.

ما أول قرار لكم عقب الوصول إلى ديوان محافظة الأقصر؟ وما انطباعكم الأول عن المحافظة وأهلها؟

- أول انطباع أنني أريد إفادة المكان الموجود به، ومن طبعي أن أترك بصمة في المكان الذي أعمل به، أما عن أول قرار كان بخصوص مدينة إسنا، وأن تكون أول زيارة لي بمراكز المحافظة هو مركز إسنا، الذي يبعد عن مدينة الأقصر نحو 60 كيلومترا، وأنا كنت أسمع عنه وأعلم أن هذا المركز يعاني من الإهمال بعض الشىء، وبالفعل زرت معبد إسنا ووكالة الجداوي وشارع البازارات وسوق القيسارية والممشى والكورنيش، وجار بدء العمل في طريق الكورنيش الممشى، وكان أول قرار سريع هو أن أبدا التنمية والتطوير بمدينة إسنا خلال الفترة المقبلة.

مشكلة الصرف الصحى بالمحافظة عرض مستمر في بعض المناطق.. فما الخطوات التى تتم حاليا لحل تلك الأزمة؟

- أتابع هذا الموضوع بشكل جدي، وتقريبا يتم عقد اجتماع أسبوعي لحل هذه الأزمة في جميع المراكز، وبإذن الله سيتم العمل على إنهاء هذه المشكلة بمراكز محافظة الأقصر بحلول 30 يونيو من العام المقبل.

بعد مرور ما يقرب من شهرين منذ تكليفكم بالعمل داخل المحافظة وجولاتك المستمرة داخل جميع المدن والمراكز، ما تقييمك للمشاكل التي تعاني منها المحافظة؟ وما هي آليات العمل على حلها؟



- منذ توليت المهمة وأنا أقوم بجولات في جميع المدن والمراكز لتفقد المشروعات التنموية كذلك التعرف على مشاكل المواطنين، ووجدت أن توصيل خدمة الصرف الصحي هو أول تحد في أغلب القرى والنجوع المصرية، فبعد توصيل هذه الخدمة يفتح مجال للغاز الطبيعي والطرق وغيرها من الخدمات التي يشعر بها المواطن، وثاني تحد هو عمل خريطة استثمارية للمحافظة تضم جميع الأنشطة من زراعة وصناعة وسياحة، وفتح مجال الاستثمار لجميع الراغبين وخلق فرص عمل للشباب ونساعدهم لبدء حياتهم، خاصة وأن الحد من البطالة لن يتم إلا بالتوسع فى المشروعات التنموية، والتي أعتبرها من أولويات عملي خلال الفترة المقبلة.

وما أبرز نقاط القوة والضعف التي وضعت يدك عليها وكيف يمكن العمل على تنمية موارد ونقاط القوة وإزالة نقاط الضعف؟

نقطة القوة الأساسية في الأقصر هي السياحة الثقافية بالطبع، سنقوم بتنميتها بالسياحة الليلية والريفية، وخلق أنواع جديدة من السياحة تحدث تكاملا مع السياحة الثقافية، فالمحافظة تضم ثلث آثار العالم ولابد أن نستغل الزخم الثقافي والأثري في نمو السياحة، وزيادة عدد الغرف بالفنادق وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المحافظة، وتطوير المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة.

ما هي تطورات حل ملف الإسكان خاصة في مدينة الطود؟

- بدأت بحث موضوع الإسكان المتوقف منذ عام 2010، وتم التقابل مع المقاول الخاص بالمشروع، وأزف بشرى سارة للحاجزين، أنه سيتم عودة العمل بالمشروع ليتم إنهاؤه وتسليم الوحدات للمستحقين في بداية عام 2025.

من واقع جولاتكم المكثفة.. ما أبرز الملفات والمشروعات المتعثرة التي تم رصدها حتى الآن؟

- بالنسبة لإسكان الطود هنفرح أهالينا ونسلمهم وحداتهم قريبًا، كما أحاول العمل على الملفات القديمة، منها إيجاد مستثمر لمجزر في مدينة القرنة ولمزرعة الأسماك والمواشي في أرمنت لتشغيلهما قريبًا، كما أن هناك مساحة 300 فدان غير مستغلة في مدينة الشمس ونحاول استثمارها في تخطيط أراضي وإنشاء إسكان جديد أو طرح قطع أراض للمواطنين.

وخلال جولاتي أيضا اكتشفت مشاكل كثيرة بمراكز الشباب على مستوى محافظة الأقصر، وإن شاء الله يكون طفرة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، وسأعمل على تقديم كل الدعم لنجاح جميع الأنشطة الرياضية؛ لأنه لابد من الاهتمام بالشباب بجميع القطاعات، سواء الإنشاءات والأندية والملاعب، كما يجب استغلال طاقة الشباب، في فعاليات وورش رياضية مفيدة، لحمايتهم والحفاظ عليهم من أخطار الإدمان والتعاطي وأخطار السوشيال ميديا، وبالفعل بدأنا بتنظيم ملتقى شبابى خلال شهر أغسطس من أعضاء الاتحاد العربى، وتنظيم شعلة بطولة الشركات المصرية، والتي نظمها الاتحاد المصرى للشركات على هامش الملتقى، واستضافة منتدى الشباب العربي الأوروبي بمدينة الأقصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ووزارة الشباب والرياضة خلال شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم استضافة البطولة العربية الأفريقية لرياضة الهجن بمضمار مركز شباب النمسا بمدينة إسنا نهاية العام الحالي.

عملكم بجهاز المدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان متقارب مع عملك كمحافظ؟ ما أبرز الملفات التي سيكون لها الأولوية؟ وكيف تستطيع أن تستغل خبراتكم في عملكم السابق لما فيه صالح المحافظة؟ وهل ساعدت تلك الخبرات في رصد المشاكل التي يعاني منها المواطنون؟

اعتقد هو نفس العمل والخبرات التي حصلت عليها خلال عملي بهيئة المجتمعات، أحاول استغلالها في عملي كمحافظ الأقصر، وأعدكم أنكم ستجدون مردودا قويا وطفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء في إنهاء المشروعات بشكل سريع وفي نظافة الشوارع وفي مجال السياحة وجميع المجالات.

السياحة الشتوية والعيد القومي للمحافظة

الموسم السياحى الشتوى على الأبواب.. ماذا فعلت المحافظة لخدمة الموسم الجديد وتذليل العقبات أمام الأفواج السياحية من مختلف دول العالم؟ وكيف يمكن زيادة عدد الغرف السياحية خلال الموسم المقبل؟

- بالطبع، الاهتمام بتنشيط السياحة هو أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويساهم في توفير فرص العمل بشكل مباشر لأهالي الأقصر، والعمل على جذب أنواع جديدة من الأسواق السياحية، ولذلك نستعد بكل قوة للموسم السياحي باتخاذ عدة إجراءات، تتضمن عقد عدة اجتماعات مع جميع المسئولين المعنيين وقريبًا هنفتتح كورنيش البر الغربي مع بداية الموسم السياحي الجديد، كما تم إصدار توجيهات بإنارة الجبل بمدينة القرنة في البر الغربي يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا، بالإضافة إلى العمل على نظافة وتطوير الممشى السفلي بمدينة الأقصر، وتجميل الشوارع وجميع المحاور ودهان البلدورات والتشجير وغيرها من وسائل التجميل لاستقبال الموسم الجديد؛ لضمان خروجه بشكل يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.

هل هناك أي تصور للاحتفال بشكل مختلف بعيد الأقصر القومي المقبل؟

- أعقد اجتماعات مع عدد من الجهات المعنية بالحدث، وسنحاول ترتيب احتفال يليق بمحافظة الأقصر يوم 4 نوفمبر المقبل.

هل ممكن نرى أوبرا في الأقصر قريبا؟

- أعمل في جميع الاتجاهات، والتقيت مع مدير مديرية الثقافة بالمحافظة؛ للوقوف على أبعاد الموضوع، وسنحاول العمل على فتح هذا الملف.

المنظومة الصحية

المستشفيات الجديدة بالأقصر حدثت بها طفرة إنشائية كبيرة مع دخول المحافظة منظومة التأمين الصحي الشامل، هل تلقيت أي شكاوى بعد تكليفك من القطاع الصحى بالمحافظة؟ وما تقييمك للخدمات المقدمة بقطاع الصحة بالمحافظة؟

- الهيئة العامة للرعاية الصحية تقدم خدمات مميزة، أي منظومة تمر ببعض المشاكل والتحديات في بداية تطبيقها وسنعمل على تلافي كل هذه التحديات، ولكن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي نحو 88% من سكان محافظة الأقصر، ونحاول نكمل العمل ببعض المراكز الصحية في الزينية والضبعية خلال الفترة الحالية، وإنهاء العمل بمركز الطوارئ بمستشفى الأقصر الدولي والعام المقبل ستكون تغطية الصحة بنسبة 100% بإذن الله.

وما هي مستجدات مخطط إنشاء مستشفى جديد بالقرنة؟

- أتابع العمل به وسيجري افتتاحه العام المقبل.

ما هي خطة العمل لاستقبال المواطنين، وهل سيكون هناك لقاء أسبوعي أم شهرى ثابت لحل مشاكل الأهالي؟

- أحب أن تكون جولاتي بطبيعتها وأقابل الناس في الشوارع والمراكز وبابي مفتوح للجميع، وهذا بالتزامن مع عقد اليوم المفتوح كل يوم إثنين بحضور النائب والسكرتير العام، كما أن حل مشاكل المواطنين هو أول اهتماماتى خاصة أننى أعلم تماما ما يعانونه فى جميع المجالات، وهذا الأمر سيتم تطبيقه بنظام علمى ومدروس، بحيث سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لأى مواطن لديه مشكلة، خاصة مع استدعاء جميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات فوريا وعدم الانتظار.

تنسيق مستمر

ما هي طرق التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب؟

- أنا على مسافة واحدة من جميع النواب وقابلتهم جميعا وبسمع آرائهم، فنحن نعمل جميعا من أجل مصلحة المواطنين.

ما هى خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة العشوائيات؟

- لا أرى عشوائيات بصورة كبيرة، عكس المحافظات الأخرى حتى الإشغالات قليلة، وبالنسبة لمشكلة الحنطور فأنا عملت على توفيق أوضاعه بشوارع الأقصر، لأنني أعلم التلوث الذي يسببه، بدأنا بالفعل في تقنين أوضاع أصحاب عربات الحنطور وتسهيل استخراج التصاريح لهم، فأنا لا أحب أن أترك المشكلة كما هي، لازم أفتح المشاكل وأضع يدي على أبعادها، وكان أول قرار في هذا الشأن بخصوص حوض 18 والتي علمت بها فور قدومي، وبدأت تنفيذ الطريق لتطوير هذه المنطقة بعد تعطلها لسنوات طويلة وأوجه من خلالكم نداء لكل أهالي حوض 18 أن ينهوا جميع مشاكلهم لتكملة أعمال التطوير.

ما هو الموقف النهائي لأراضي وضع اليد والتعديات على الأراضي الزراعية وقانون التصالح؟

- الأقصر حققت نجاحا كبيرا فى حملات إزالة التعديات، ونحن نعمل في ملف التصالح والتعديات بقوة، وأوجه من خلالكم نداء لكافة أهالي محافظة الأقصر، بأن هناك فرصة لمن يريد تقديم التصالح، هناك تيسيرات في الرخص بأي ملكية، لم يعد هناك أي شروط للعقد المسجل والمكاتب مفتوحة 24 ساعة، ونداء لأي مواطن لديه مشكلة في أي مركز يتوجه إلى مقابلتي فورًا لتقديم شكواه.

وقمت بالتشديد على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والإدارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة.

كما تم التشديد على التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، حيث تم إزالة 174 حالة تعد ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 43 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة "مبان" بمساحة إجمالية 3757م2، و86 حالة تعد على الأراضي الزراعية «أملاك دولة» بمساحة 67 فدانا و3 قراريط و13 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية «ملكية خاصة» بمساحة 13429م2.

حياة كريمة

ما الموقف الحالي لمشروعات حياة كريمة، وما أبرز الاستعدادات لدخول المحافظة في المرحلة الثانية؟ وما القرى المستفيدة من المبادرة في تلك المرحلة؟

- الأقصر ستشهد تحولا كبيرا، وذلك عقب دخول المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تعد ملحمة لتحويل القرى لمدن متكاملة الخدمات، ونحن بالفعل أنهينا العمل بالمرحلة الأولى بمدينتي إسنا وأرمنت بنبسة 93 %، حيث تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من 368 مشروعًا حتى الآن، ويجرى استمرار العمل في 324 مشروعًا خلال تلك الفترة، بتكلفة إجمالية تفوق الـ9.9 مليار جنيه لخدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتى إسنا وأرمنت، وسننهي المشروع بشكل كامل خلال شهر يونيو المقبل سواء مرافق أو تشغيل مراكز الخدمات، بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية للمبادرة في مركزي البياضية والقرنة.

هل هناك مشروعات تنموية لاستغلال طاقة الشباب والحد من البطالة؟

- بالفعل هناك عدة محاور رئيسية نقوم بها لتشغيل الشباب بأسلوب فعلى يحد من البطالة منها مدينة صناعية تم تجهيزها بالكامل بها جميع الخدمات والمرافق من صرف صحى وغاز وكهرباء، والمحور الثانى هو الإنتاج الزراعى وهى تتماشى من طبيعة أهالى المنطقة، حيث سيتم توفير الأراضى الزراعية واستغلال طاقة الشباب فى زراعتها، كما قمنا بتنفيذ ملتقى كبير لتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب.

بالنسبة للقطاع الصناعى.. ما آخر تطورات العمل داخل أول مدينة صناعية فى منطقة البغدادي؟ وهل هناك خطة للاستثمار بمحافظة الأقصر؟ وماذا عن التسهيلات التي تقدمها المحافظة سواء للمستثمر المحلي أو لجذب المستثمر الأجنبي؟

- منذ قدومي محافظًا وأن أعمل على ملف النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والعمل على تجهيز خارطة استثمارية بالمحافظة، وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الجادين، لتحقيق طفرة حقيقة في مجال الصناعة داخل المحافظة، وأنا قابلت مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي، وعرضوا بعض المعوقات التي تواجه بعض المصانع بالمنطقة، وتم التوجيه بالحل الفوري للتك المعوقات وأبرزها حل مشكلة عدم انتظام ضخ المياه ومشكلة الكهرباء، والبدء في إجراءات استلام وتشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة لاستقرار شبكة المياه بالمنطقة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء، وكذلك البدء في إجراءات توصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنع، وتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطريق الرئيسي.

وماذا عن المشروعات الزراعية والاستثمار فى هذا القطاع المهم؟

- نعمل في هذا الملف بقوة، فهناك مستثمر تقدم لاستثمار 300 فدان وآخر تقدم لاستثمار 12 فدانا بإسنا، وكل من يمتلك فكرة عن الاستثمار الزراعي يتقدم ونحن نقدم له كل التسهيلات متاحة، فهناك حوافز كبيرة للمستثمرين الجادين فى جميع المجالات، وكذلك الدفع بمزيد من التيسيرات للمزارعين وتوفير فرص للشباب من خلال تلك الاستثمارات.

كيف تدعم المحافظة جامعة الأقصر لتوسيع نطاقها مستقبلًا؟

- الجامعة مهمة للغاية وبيننا تعاون مستمر، فهي تعد صرحا علميا كبيرا يشكل قيمة مضافة للمحافظة، لذلك لابد من تكثيف جهود تطوير هذا الصرح لضمان جودة مخرجاته، وهي شريك أساسي لتنمية المحافظة، كما أنها بيت خبرة؛ مشيدًا بالدور المجتمعي والتعليمي لجامعة الأقصر؛ وما تقدمه من خدمات مجتمعية، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة فى التعاون مع الجامعة بمختلف المجالات، وداعمة لها من أجل تقديم رسالتها العلمية، والخدمية لأبناء الأقصر، وأعبر عن دعمي الكامل لجامعة الأقصر وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقًا من دورها التعليمى ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريك فاعل في خطط التنمية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، قابلت رئيس الجامعة وحضرت اجتماع مجلس الجامعة فى جلسته رقم (٦٧)، وتم مناقشة عدد من الملفات الخاصة بجامعة الأقصر، والتى كان على رأسها، زيادة فرص التعاون بما يخدم المحافظة، وتفعيل الدور المجتمعى للجامعة أساتذة وطلبة بما ينعكس على المواطنين بالنفع، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة الكليات فى تنفيذ برامج تدريبية متنوعة، سواء لطلاب الجامعة أو العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص كل فى مجاله، خاصة فى أقسام اللغات والسياحة والآثار.

التوجيهات الرئاسية

ما أهم توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين بعد التكليف؟

- كان هناك توجيهان أساسيان، التواصل المباشر مع المواطنين، ورضا المواطن والذي يندرج تحت أمور كثيرة فيما يخص السلع التموينية ومتابعة الكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمارات والاستغلال الأفضل للامكانات والموارد المتاحة بالمحافظة ذات الشهرة العالمية التي تضم ثلث آثار العالم.

ما هي رسائل الطمأنة التي توجهها لأبناء محافظة الأقصر خاصة مع حالة التفاؤل الكبرى التي صاحبت تعيينكم كمحافظ؟

- كل ما أود قوله إنني سأبذل قصاري جهدي للنهوض بالمحافظة، والعمل على خدمة الأهالي لتحقيق جميع طموحاتهم، واستكمال مسيرة العمل والتنمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختتما "أتمنى الناس متستعجلش ومش هقدر أخلص كل مشكلة مرة واحدة، فأنا أعمل على مرحلة على حدة، وأعدكم أنه بحلول 30 يونيو عام 2025 سيشعرون بطفرة في الخدمات في كل ربوع المحافظة إن شاء الله.

سيرة مهنية

المهندس عبد المطلب عمارة، ابن قرية ميت عساس، مركز سمنود، بمحافظة الغربية، من مواليد الستينيات، وصف بأحد البنائين الكبار في تاريخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأ رحلته العملية منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة المنصورة عام 1985 ثم التحق بالعمل بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997، بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم كمدير إدارة المرافق بمدينة بدر، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات.

صعد «عمارة» في سلم المسئولية بخطوات ثابتة حتى أصبح رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر في الفترة من 2005 حتى 2015، ووصل «عمارة» إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015، ثم صدر له قرار في عام 2017 بشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017 وفي عام 2022، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم (1245) لعام (2022) بمد خدمة المهندس «عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة»، فى وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون قطاع التنمية وتطوير المدن بالمستوى الوظيفي «الممتازة» بموازنة «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» التابعة لـ«وزارة الإسكان والمرافق».

انتهى عمل «عمارة» في المجتمعات العمرانية، ليبدأ بعد ذلك مسيرة جديدة من النجاح كرئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، بعد مسيرة متميزة ترك خلالها إرثًا من الإنجازات التي ستظل محفورة في السجلات وسيظل اسمه علامة مضيئة كأحد عمداء هيئة المجتمعات العمرانية الكبار، كما أنه وصف بأنه من القيادات المشهود لها بالكفاءة المتميزة فى العمل خصوصًا فى مجال المشروعات القومية التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدن الجديدة التي تولى رئاستها.

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