"هل الله موجود؟" .. ندوة لشباب المعادي

نظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، ندوة للشباب تحت عنوان "هل الله موجود؟"، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حاضر في الندوة الدكتور چورچ باسيليوس أستاذ علم الدفاعيات بمعهد القديس أثناسيوس بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمعهد القديس بولس اللاهوتي بمسيساجا بكندا، وبمعهد القديس أثناسيوس اللاهوتي بناشفيل بتينيسي بأمريكا.



يُذكر أن دكتور چورچ خدم في هذا المجال لأكثر من عشرين عامًا، وهو مؤلف كتاب "الحقيقة في زمن ينكر الحقيقة"

"Timeless Truth in Truthless Times"

هذا وشارك في الندوة ٣٠٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.