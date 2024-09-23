"هيكل" و"الصحفيين" يعلنان الفائزين بجوائز دورة صحافة البيانات لعام 2024

أعلنت نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن الفائزين بجوائز دورة صحافة البيانات لعام 2024، التي أقيمت في مركز تدريب النقابة واستمرت لمدة شهر ونصف.

وقد فاز الصحفي معتز جمال الدين من جريدة "التحرير" بالمركز الأول عن مشروعه "وزراء وفقراء: طريق العدالة الاجتماعية مغلق بنص القانون"، بينما حل الصحفي محمد علاء من جريدة "الشروق" في المركز الثاني عن مشروعه “انهيار العقارات في مصر: أزمة مستمرة وحلول مجمدة”، وجاءت الصحفية الفلسطينية سماح أبو سمرة في المركز الثالث.

وانطلق مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية، من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، السفير نبيل فهمي، وحمدين صباحي، بالإضافة إلى محمد سلماوي، المهندس إبراهيم المعلم، والكاتب الصحفي أكرم القصاص.