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الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"هيكل" و"الصحفيين" يعلنان الفائزين بجوائز دورة صحافة البيانات لعام 2024

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أعلنت نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن الفائزين بجوائز دورة صحافة البيانات لعام 2024، التي أقيمت في مركز تدريب النقابة واستمرت لمدة شهر ونصف. 

وقد فاز الصحفي معتز جمال الدين من جريدة "التحرير" بالمركز الأول عن مشروعه "وزراء وفقراء: طريق العدالة الاجتماعية مغلق بنص القانون"، بينما حل الصحفي محمد علاء من جريدة "الشروق" في المركز الثاني عن مشروعه “انهيار العقارات في مصر: أزمة مستمرة وحلول مجمدة”، وجاءت الصحفية الفلسطينية سماح أبو سمرة في المركز الثالث.

وانطلق مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية، من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، السفير نبيل فهمي، وحمدين صباحي، بالإضافة إلى محمد سلماوي، المهندس إبراهيم المعلم، والكاتب الصحفي أكرم القصاص.

أعلنت نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن الفائزين بجوائز دورة صحافة البيانات لعام 2024 التي أقيمت في مركز تدريب النقابة واستمرت لمدة شهر ونصف وقد فاز الصحفي معتز جمال الدين من جريدة التحرير بالمركز الأول عن مشروعه وزراء وفقراء طريق العدالة الاجتماعية مغلق بنص القانون